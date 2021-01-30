Российский лыжник Александр Большунов одержал блестящую победу в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, преодолев дистанцию 15 км за 35 минут 16,3 секунды.

Во время прохождения десятого километра британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров. Сразу же за Порошкиным катил Большунов, который также не удержал равновесие. От завала пострадало более несколько участников, на трассу Александр вернулся 38-м.

"Выглядело все очень страшно. Повезло, что в меня никто не врезался и никто не сломал мне палки. Я встал и продолжил гонку. Да, был в конце группы и было реально сложно опять переместиться вперед, но у меня это сегодня получилось. Там человек 40 точно надо было обогнать.

Передо мной ехали Масгрэйв и Порошкин. Они то ли зацепились, то ли еще что. В общем, упали передо мной, и мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их лыжи. Там уже без вариантов было. Боковым зрением видел, что Вальнес вывалился за трассу. Было очень сложно.

Рывок за полтора километра до финиша? Если честно, перед гонкой была другая тактика, но из-за падения она не сработала", - сказал Большунов в эфире "Матч ТВ" .

23 января Большунов упал в скиатлоне на этапе в финском Лахти и не сумел побороться за медали. Он шел в лидерах, но из-за падения пропустил вперед норвежцев, закончил гонку на пятой строчке, а после сказал, что норвежская тактика сработала.

Вторым в субботу в Фалуне стал норвежец Йоханнес Клебо, который на финише на сотые доли секунды опередил соотечественника Пола Гольберга.

Россиянин Сергей Устюгов финишировал седьмым (+5,9), Илья Семиков - восьмым (+6,4), Иван Якимушкин - девятым (+6,6), Денис Спицов - 12-м (+9,9), Артем Мальцев - 17-м (+12,4), а Илья Порошкин - 27-м (+17,9).