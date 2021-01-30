Баскетболисты ЦСКА со счетом 66:69 уступили мюнхенской "Баварии" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным в составе хозяев паркета стал Никола Милутинов, который принес команде 16 очков.
После третьей четверти российский клуб вел с преимуществом в десять очков, однако слабо провел заключительный отрезок, набрав только шесть очков. Это худшая результативность ЦСКА в отдельной четверти в нынешнем сезоне.
В прошлом году у армейского коллектива был еще менее результативный игровой отрезок: в феврале в матче с "Олимпиакосом" ЦСКА записал в актив лишь четыре очка в третьей четверти.
Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего после встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января.
ЦСКА идет вторым в турнирной таблице Евролиги (16 побед в 23 играх), лидирует "Барселона", у которой в активе больше на одну победу.
In what could prove to be a famous victory, @FCBBTogether beat @cskabasket 66-69 a the Megasport Arena— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 29, 2021
Highlights... pic.twitter.com/9wvp8cYxsx