Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду стало известно, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января

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Баскетболисты ЦСКА со счетом 66:69 уступили мюнхенской "Баварии" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным в составе хозяев паркета стал Никола Милутинов, который принес команде 16 очков.

После третьей четверти российский клуб вел с преимуществом в десять очков, однако слабо провел заключительный отрезок, набрав только шесть очков. Это худшая результативность ЦСКА в отдельной четверти в нынешнем сезоне.

В прошлом году у армейского коллектива был еще менее результативный игровой отрезок: в феврале в матче с "Олимпиакосом" ЦСКА записал в актив лишь четыре очка в третьей четверти.

Встречу пропустил защитник ЦСКА Майк Джеймс. В среду американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего после встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января.

ЦСКА идет вторым в турнирной таблице Евролиги (16 побед в 23 играх), лидирует "Барселона", у которой в активе больше на одну победу.