Михаэль Шумахер

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Немецкие режиссеры Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертонс выпустят документальный фильм о семикратном чемпионе "Формулы-1" Михаэле Шумахере, который в 2013 году получил серьезную травму во время катания на лыжах и с тех пор не появляется на публике.

Семья Шумахера живет в уединении, и лишь небольшой группе людей разрешили посещение. Фильм под названием "Шумахер" будет содержать частные записи, предоставленные родными 52-летнего экс-пилота, а также интервью с женой Михаэля Коринной, сыном Миком, дочерью Джиной-Мари и другими близкими.

"В фильме показана впечатляющая карьера Михаэля и многие аспекты сложной личности. Безжалостный и смелый гонщик "Формулы-1", амбициозный спортсмен, человек с уникальным техническим чутьем, надежный командный игрок, любящий семьянин", - рассказала менеджер Шумахера Сабина Кем, которого цитирует PlanetF1 .

Отметим, что семья Михаэля на фоне множества слухов тщательно скрывает реальную ситуацию с состоянием его здоровья и просит не нарушать права на частную жизнь. С момента трагедии не появилось ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилота заканчиваются судебными исками.