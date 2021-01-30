Бразильский нападающий Халк станет футболистом "Атлетико Минейро"

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Бразильский нападающий Халк станет футболистом "Атлетико Минейро". Трудовое соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2022 года. В ближайшее время 34-летний форвард прибудет в расположение команды, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

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В конце ноября появилась информация, что бразилец может вернуться в "Зенит". Называлась даже новая зарплата Халка в Санкт-Петербурге - 3 млн евро в год, но в итоге форвард решил вернуться на родину.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы (провел 145 матчей, забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи). Питерцы приобрели его у "Порту" за 40 млн евро, а затем перепродали в китайский "Шанхай СИПГ" за 55,8 млн. В составе клуба с берегов Невы форвард по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

За "Шанхай СИПГ" бразилец сыграл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 37 результативных передач.