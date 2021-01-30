Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (с заработной платой 9,5 млн долларов в год) возглавил рейтинг лучших игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании нынешнего сезона, сообщает журнал The Hockey News . 35-летний нападающий стал единственным россиянином в списке из 30 хоккеистов.

На втором месте находится защитник "Каролины" Даги Хэмилтон (5,7 млн), замкнул тройку нападающий "Колорадо" Габриэль Ландеског (5,5 млн). Следом располагаются вратарь Туукка Раск из "Бостона" (7 млн) и форвард Тэйлор Холл из "Баффало" (8 млн).

Time for Draft 1 of my Top 30 Unrestricted Free Agents list for 2021!



Thanks to 2020's flat-cap off-season, we might get the deepest UFA class in NHL history in 2021:https://t.co/gzfZmReRXu — Matt Larkin (@THNMattLarkin) January 29, 2021

В НХЛ Овечкин выступал только за столичный клуб, в 2008 году Александр подписал контракт с "Вашингтоном" на 13 лет на общую сумму 124 млн долларов. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и девять раз - лучшим снайпером лиги. В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" впервые в истории клуба выиграл Кубок Стэнли .