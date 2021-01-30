Александр Овечкин
Фото: Michael Miller / commons.wikimedia.org
Александр Овечкин
 
 
 
Александр Овечкин
Фото: Michael Miller / commons.wikimedia.org

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (с заработной платой 9,5 млн долларов в год) возглавил рейтинг лучших игроков НХЛ, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании нынешнего сезона, сообщает журнал The Hockey News. 35-летний нападающий стал единственным россиянином в списке из 30 хоккеистов.

На втором месте находится защитник "Каролины" Даги Хэмилтон (5,7 млн), замкнул тройку нападающий "Колорадо" Габриэль Ландеског (5,5 млн). Следом располагаются вратарь Туукка Раск из "Бостона" (7 млн) и форвард Тэйлор Холл из "Баффало" (8 млн).

В НХЛ Овечкин выступал только за столичный клуб, в 2008 году Александр подписал контракт с "Вашингтоном" на 13 лет на общую сумму 124 млн долларов. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и девять раз - лучшим снайпером лиги. В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" впервые в истории клуба выиграл Кубок Стэнли.

Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча регулярного чемпионата, так как нарушили протоколы лиги о COVID-19. Хоккеисты должны вернуться в состав к следующему домашнему матчу против "Бостона".