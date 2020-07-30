Кирилл Венедиктов / commons.wikimedia.org Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании нового контракта с нападающим национальной сборной России Артемом Дзюбой

Кирилл Венедиктов / commons.wikimedia.org

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о подписании нового контракта с нападающим национальной сборной России Артемом Дзюбой. Как говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых, соглашение с 31-летним форвардом подписано по схеме "2+1" - на два сезона с опцией продления еще на один.

"Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб, - сказал Дзюба. - Для меня большая честь остаться здесь, надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с "Зенитом". Смотрю вперед с большими ожиданиями - и от себя, и от команды. Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах, постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой".

Дзюба стал игроком "Зенита" в 2015 году после того, как истек срок действия его контракта с московским "Спартаком", воспитанником которого он является. Нападающий провел за питерцев 176 официальных встреч, в которых забил 73 мяча. В составе клуба с берегов Невы он дважды выиграл чемпионат России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

"Зенит" продлил контракт с Артемом Дзюбой! ✍



Новое соглашение с нападающим сине-бело-голубых подписано по схеме "2+1".



Детали: https://t.co/H8hIzNXhtm pic.twitter.com/2Uofz8lS4o— ФК "Зенит" ✨ (@zenit_spb) July 30, 2020

В опубликованном в четверг большом интервью порталу "Чемпионат" Дзюба рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Ему просто не позволили попробовать силы в английской Премьер-лиге.

"Зимой мне позвонили из "Тоттенхэма". Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Но мне культурно сказали, что это невозможно. "Сфокусируйся на "Зените", - услышал я. Что-то такое грустное в душе проскочило: все-таки это АПЛ, "Тоттенхэм", такой шанс. Если бы что-то не получилось - вернулся бы со спокойной душой через четыре месяца. А вдруг пошло бы? Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал "Нет", - рассказал форвард.

В сезоне-2019/20 Дзюба забил 17 мячей в чемпионате России и уступил титул лучшего бомбардира партнеру по команде Сердару Азмуну (17), который меньшую долю своих голов провел с пенальти.

В сборной России Дзюба провел 42 матча, забив 24 мяча, это третий результат в ее истории.