Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в четверг рекомендовал конгрессу организации полностью исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава членов, если российская сторона до 15 августа не выплатит штраф за фальсификацию документов бывшим руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко.

Штраф установлен в размере 5 млн долларов США плюс еще 1,31 млн в качестве компенсации за затраты международной федерации на проведение расследования. Кроме того, ВФЛА обязали до 30 сентября предоставить окончательный вариант плана восстановления организации.

"Совет World Athletics принял решение рекомендовать созвать внеочередной конгресс для голосования по вопросу полного исключения ВФЛА из World Athletics, но приостановить выполнение этого решения до 15 августа", - цитирует пресс-служба World Athletics главу рабочей группы по восстановлению ВФЛА норвежца Руне Андерсена.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено еще в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Отечественные атлеты все это время могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, предварительно доказав свою "чистоту". Однако в свете дела Лысенко их лишили даже этих возможностей - процесс выдачи нейтрального статуса приостановлен.

Выступая в совете, Андерсен выразил разочарование тем, что в последние пять в культуре российской легкой атлетики почти ничего не изменилось. Его рабочая группа потратила огромное количество времени и усилий, пытаясь помочь ВФЛА реформировать себя на благо всех чистых российских спортсменов, но реакция со стороны ВФЛА была неадекватной.

Глава рабочей группы также отметил, что получил от министра спорта РФ Олега Матыцина заверения в намерении выплатить вышеуказанную задолженность в размере 6,3 млн долларов в отведенные сроки.