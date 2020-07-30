ФК Зенит "Зенит" стал 49-м в списке самых дорогих футбольных брендов мира

ФК Зенит

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга вошел в топ-50 рейтинга самых дорогих футбольных брендов, составленного автортетной консалтинговой компанией Brand Finance. Чемпионы России заняли в этом списке предпоследнее, 49-е место.

Лидерство в списке самых дорогих брендов в футболе в 2020 году сохранил мадридский "Реал", чья оценочная стоимость снизилась с 1,846 до 1,572 млрд долларов. На вторую строчку поднялась "Барселона" (1,565), опередившая английский "Манчестер Юнайтед" (1,456).

Также в десятку вошли английские "Ливерпуль" (1,398), "Манчестер Сити" (1,245), мюнхенская "Бавария" (1,169), французский "Пари Сен-Жермен" (1,071), английские "Челси" (1,051), "Тоттенхэм" (868 миллионов) "Арсенал" (796 миллионов).

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"Зенит" оказался единственным российским клубом в топ-50 рейтинга. В прошлом году клуб из Петербурга располагался на 46-й строчке.