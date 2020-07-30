В Центральную избирательную комиссию РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства у трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной и двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, ныне являющихся депутатами Госдумы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршбу.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов отправил запрос в администрацию президента о проверке двойного гражданства своих подозрительных коллег, среди которых, помимо Родниной и Фетисова, значатся бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, а также сам Аршба, который возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики.

Указавший на них депутат Парфенов подозревает, что коллеги "имеют двойное-тройное гражданство". Всего в запросе коммуниста значится 14 фамилий.

Аршба добавил, что глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов направил Парфенову обращение с требованием представить доказательства наличия у депутатов иностранного гражданства и "оставляет за собой право в случае их отсутствия обратиться в суд".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.