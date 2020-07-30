Швейцарская прокуратура завела дело на президента ФИФА Джанни Инфантино

Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, утверждает агентство Reuters. Подробности дела и причины, по которым оно было возбуждено, не уточняются.

По данным источника, Инфантино обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Комитет по этике ФИФА в связи с открытым в отношении Инфантино расследованием может временно отстранить президента от должности на 90 дней.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер подозревается в совершении ряда нарушений своих служебных обязанностей и лжесвидетельстве относительно его тайных встреч с Инфантино, в то время как его офис вел сразу несколько дел о предполагаемой коррупции в руководящем органе мирового футбола.

По версии следствия, неформальные встречи Инфантино и Лаубера состоялись весной 2016 года, через несколько месяцев после избрания первого на пост главы ФИФА. Сам Лаубер признал, что встречи были регулярными, особенно когда было необходимо разобраться в сложных вопросах. Предполагается, что Инфантино хотел наладить отношения с Лаубером ради получения подробной информации о ходе расследования дела о коррупции в ФИФА.

Лаубер категорически отрицает обвинения в нарушении служебной этики, но готов уйти в отставку, дабы защитить целостность представляемой им организации.

Swiss special prosecutor launches probe against FIFA boss Infantino https://t.co/dvx7717mBi— TOI Sports News (@TOISportsNews) July 30, 2020

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после аналогичного расследования Швейцарской прокуратуры относительно многочисленных коррупционных скандалов в этой организации.