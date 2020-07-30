Завершившая карьеру олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала, как относится к мужчинам, которые проявляют большую активность в социальных сетях.
По мнению 25-летней гимнастки, у нормального мужчины не должно быть аккаунта в Instagram.
"Как бы я отреагировала, если бы молодой человек сидел в социальных сетях? Всех там лайкал, комментировал... Я бы на такого парня даже не посмотрела. Считаю, что у нормальных мужчин страницы в Instagram быть не должно. Либо закрытый профиль только для друзей. Все остальное для меня просто неправильно", - заявила Севастьянова, отвечая на вопросы подписчиков в своем аккаунте в Instagram.
При этом уроженка Киева весьма ревностно относится к соцсетям и, по собственному признанию, может закатить истерику даже из-за одного лайка.
Со своим избранником Сашей, полностью отвечающего заданным критериям, Каролина познакомилась летом 2016 года и совместно проживает в Монако уже три года.
Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.