cdephotos / commons.wikimedia.org Завершившая карьеру олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала, как относится к мужчинам, которые проявляют большую активность в социальных сетях

cdephotos / commons.wikimedia.org

Завершившая карьеру олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова рассказала, как относится к мужчинам, которые проявляют большую активность в социальных сетях.

По мнению 25-летней гимнастки, у нормального мужчины не должно быть аккаунта в Instagram.

"Как бы я отреагировала, если бы молодой человек сидел в социальных сетях? Всех там лайкал, комментировал... Я бы на такого парня даже не посмотрела. Считаю, что у нормальных мужчин страницы в Instagram быть не должно. Либо закрытый профиль только для друзей. Все остальное для меня просто неправильно", - заявила Севастьянова, отвечая на вопросы подписчиков в своем аккаунте в Instagram.

При этом уроженка Киева весьма ревностно относится к соцсетям и, по собственному признанию, может закатить истерику даже из-за одного лайка.

Со своим избранником Сашей, полностью отвечающего заданным критериям, Каролина познакомилась летом 2016 года и совместно проживает в Монако уже три года.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье.