sandman86 / DepositPhotos Овечкин и Кучеров оформили дубли в контрольных матчах НХЛ

sandman86 / DepositPhotos

Минувшей ночью по московскому времени в Торонто за океаном состоялись контрольные матчи перед возобновлением прерванного коронавирусом сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" в Торонто одержал победу над "Каролиной" со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили россияне Александр Овечкин (дважды) и Евгений Кузнецов. Овечкин также отметился одной результативной передачей, а защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов дважды ассистировал партнерам.

"Тампа Бэй" там же в Торонто одержала победу над "Флоридой Пантерз" со счетом 5:0. Дубль в составе победителей сделал Никита Кучеров, записавший на свой счет также результативную передачу. Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев один раз результативно ассистировал партнерам и подрался с форвардом соперников Брайаном Бойлом.

Голкипер "Тампы Бэй" Андрей Василевский отразил все 26 бросков, его коллега по амплуа из "Флориды" Сергей Бобровский пропустил пять шайб, справившись с 29 бросками из 34.

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи будут проводиться в двух городах - Торонто и Эдмонтоне.