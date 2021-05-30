Коллектив футбольного клуба "Тамбов" выразил сожаление по поводу прекращения существования команды. Об этом говорится в обращении к болельщикам, обнародованном на официальном сайте клуба

fc-tambov.ru

Коллектив футбольного клуба "Тамбов" выразил сожаление по поводу прекращения существования команды. Об этом говорится в обращении к болельщикам, обнародованном на официальном сайте клуба.

"Нам искренне жаль, что история футбольного клуба "Тамбов" так бесславно и скоротечно подошла к концу, принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что темные времена пройдут и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском "Спартаке", окунемся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас", - говорится в заявлении.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) завершившегося сезона "Тамбов" занял последнее место и покинул состав участников турнира. Из-за многочисленных долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в дивизионах ниже классом.

Наш "Тамбов" всегда будет первым. Но уже не в таблице, а в сердце! ❤



Каждой истории право на вечное время! ????



Спасибо за всё, команда! ???????? pic.twitter.com/kEEc3X8N0b — ФК "Тамбов" (@fctambov68) May 30, 2021

"Несмотря на тяжелое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознаем того, что спустя время придется подвести черту", - отмечается на официальном сайте клуба.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования, что чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.