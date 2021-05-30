Хабиб Нурмагомедов

Пресс-служба президента России

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, отвечая на вопросы журналистов после турнира EFC 36, призвал не ждать его возвращения в октагон.

Владелец промоушена Eagle Fighting Championship (EFC) не согласен даже на схватку по грэпплингу.

"Вопросы о возвращении никогда не закончатся. Они всегда будут актуальными. Моего возвращения лучше не ждать, иначе ждать придется долго. Мне вообще не интересно с кем-то бороться. Я устал нырять в потные ноги. Что мне доказывать? Самоутвердиться или деньги заработать? Эти два пункта меня абсолютно не волнуют", - цитирует Нурмагомедова "Спорт-Экспресс" .

Грэпплинг - стиль единоборств с акцентом не на ударную, а на борцовскую технику и использование захватов.

"Привлечь внимание к EFC? Ну можно было бы, но мне это неинтересно. Для этого можно хорошего грэпплера пригласить. Вы слишком на меня давите, дайте мне пространство", - добавил Хабиб, адресовав последнюю фразу обступившим его журналистам.

В смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках. В октябре прошлого года россиянин в очередной раз защитил титул UFC в легком весе в бою с американцем Джастином Гейджи, после чего официально завершил карьеру непобежденным.