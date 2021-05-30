Джейсон Дюпаскье

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Швейцарский мотогонщик Джейсон Дюпаскье погиб в возрасте 19 лет во время квалификации этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto3 в Италии.

Как сообщает пресс-служба чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP, во время заезда Гран-при Италии на трассе "Муджелло" Дюпаскье упал с мотоцикла и угодил под колеса двух ехавших вслед за ним соперников.

Пострадавший на вертолете был доставлен в больницу во Флоренции, где скончался утром в воскресенье от полученных травм. Два других участника аварии, Аюму Сасаки и Джереми Аклоба, отделались легкими повреждениями.

"Мы с огромной скорбью сообщаем о смерти Джейсона Дюпаскье. От имени всего сообщества MotoGP мы выражаем слова поддержки его команде, семье и близким", - говорится в заявлении организаторов гонок.

Соболезнования в связи со смертью гонщика уже выразили "Формула-1", пилоты "Королевских гонок" испанец Карлос Сайнс-младший и итальянец Антонио Джовинацци, MotoGP и другие.

Дюпаскье из команды PrustelGP проводил второй сезон в чемпионате. После пяти этапов сезона в личном зачете он с 27 очками занимал 12-е место.

Трагедия в Муджелло стала первой на трассах чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам с Барселоны-2016, когда в тренировке Moto2 погиб испанский гонщик Луис Салом.