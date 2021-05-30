Футболисты лондонского "Челси" стали победителями Лиги чемпионов сезона-2020/21

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Футболисты лондонского "Челси" стали победителями Лиги чемпионов сезона-2020/21, обыграв в финальном мате на стадионе "Драгау" в португальском Порту "Манчестер Сити".

Английский финал главного еврокубка завершился со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Кай Хаверц (42').

В оставшееся время "Манчестер Сити" был вынужден рисковать и атаковал большими силами, а лондонцы грамотно оборонялись и не воспользовались шансом наказать соперника, оголившего тылы.

По ходу матча из-за повреждений вынужденные замены потребовались защитнику "Челси" Тиаго Силве и капитану "Манчестер Сити" Кевину Де Брейне.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Впервые "синие" стали победителями главного еврокубка в 2012 году.

"Разделить радость со всеми - это невероятно. Мы сделали это. Вау! Не знаю, что надо чувствовать. Игроки были настроены выиграть. Мы хотели стать камешком в их ботинке. Просили каждого биться, быть смелыми, проводить опасные контратаки. Это была физически затратная игра. Мы должны были помогать друг другу", - цитирует UEFA.com наставника триумфаторов Томаса Тухеля.

Тухель, по собственному признанию, познакомился с владельцем клуба Романом Абрамовичем только после победы на "Драгау".

The first time Tuchel met Roman Abramovich was during the celebration of our UCL trophy. Unreal. pic.twitter.com/5MTKjCiqGP — TLV (@TheIampardView) May 29, 2021

Отметим, что фаворитом матча букмекеры называли команду Хосепа Гвардиолы, которая ранее смяла всех конкурентов на пути к очередному чемпионству в Англии и выиграла 11 из 12 матчей в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком финала был признан опорный полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, который также признавался лучшим в обоих полуфинальных матчах с "Реалом".

Лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша стал 20-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии Эрлинг Холанд, забивший десять мячей.

В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" 11 августа в Белфасте сыграет с испанским "Вильярреалом", который выиграл Лигу Европы.

Добавим, что рекордсменом по числу побед в финалах Лиги чемпионов, с учетом предшествовавшего Кубка чемпионов, является испанский "Реал" (13 раз). Семь раз турнир покорялся итальянскому "Милану", по шесть - немецкой "Баварии" и английскому "Ливерпулю". Советские и российские клубы данный турнир никогда не выигрывали.