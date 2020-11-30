Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник большинством голосов делегатов отчетно-выборной конференции на четырехлетний срок был избран генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов.

Другими кандидатами на пост главы организации были олимпийская чемпионка в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев. Еще двое в понедельник отказались от выдвижения: Олег Курбатов - в пользу Приваловой, Андрей Шляпников - в пользу Иванова.

Как информирует пресс-служба ВФЛА, по итогам тайного голосования 73 делегатов убедительную победу одержал Иванов, набравший 56 голосов, за Гусева проголосовали 10 делегатов, за Привалову - 7.

50-летний Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию, а также был замом председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет дочернюю компанию РЖД - "Скоростные магистрали".

В федерации триатлона 5 декабря по итогам безальтернативных выборов его сменит Ксения Шойгу.

В ВФЛА железнодорожник Иванов примет вахту у назначенного Кремлем авиастроителя Евгения Юрченко, который подал в отставку с поста президента ВФЛА 13 июля, однако продолжал исполнять свои обязанности до выборов нового главы. Он оставляет ВФЛА в более плачевном состоянии, нежели принял.

На Юрченко была возложена миссия по выходу из пятилетнего кризиса в отечественной легкой атлетике. С 2015 года из-за допинговых скандалов российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако в последнее время их лишили даже этих "привилегий".

За недолгий период правления Юрченко ведущие легкоатлеты страны обвиняли его в бездействии и предательстве интересов чистых спортсменов, а также просили помощи у Путина.

"У меня есть силы и опыт, а главное - уверенность в том, что мы снова сделаем легкую атлетику спортом номер один в России и вернем отечественную легкую атлетику в олимпийскую семью. Сложные вызовы меня не пугают", - заявил Иванов в интервью ТАСС.