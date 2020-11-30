Баскетболист ЦСКА Майк Джеймс признан игроком месяца в Евролиге

Американский защитник московского ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольной Евролиги по итогам ноября, сообщает пресс-служба турнира.

Заокеанский легионер помог ЦСКА одержать победы в четырех матчах, став лучшим в турнире по сумме набранных очков за этот период. Одну игру в ноябре он пропустил.

Средняя статистика 30-летнего защитника составила 22,5 очка и 3,3 передачи. На текущий момент он является лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 19,5 баллов за игру.

Джеймс во второй раз в карьере признается MVP месяца, ранее он достигал такого результата с "Миланом" в феврале 2019 года.

The MVP Of The Month for November...



Mr. Clutch: @TheNatural_05 ???? pic.twitter.com/ilRVkrnRA2— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2020

Столичные армейцы начинали ноябрь на 10-м месте в турнирной таблице, однако выиграли пять игр и поднялись на вторую позицию с восемью победами в активе.