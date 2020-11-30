АГН Москва Министр спорта России Олег Матыцин заявил журналистам, что пора бы задуматься об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на фоне неудачного выступления отечественных футбольных клубов в еврокубках

АГН Москва

Министр спорта России Олег Матыцин заявил журналистам, что пора бы задуматься об изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге (РПЛ) на фоне неудачного выступления отечественных футбольных клубов в еврокубках.

На групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в 16 матчах этого сезона они пока не одержали ни одной победы.

"Наверное, есть смысл задуматься о лимите на легионеров в РПЛ, - цитирует Матыцина агентство "Р-Спорт". - Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС, наблюдательного совета. Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе футбола, легкой атлетики или других видов спорта".

Лимит на легионеров в отечественном футболе действует с 2005 года. За 14 лет в чемпионате страны применялись три различные схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно.

Сейчас команды РПЛ могут заявлять по восемь зарубежных футболистов согласно принятому с сезона-2020/21 формату "8+17". При этом все легионеры могут выходить на поле одновременно.

"Мы не можем жить критериями или международными стандартами, - добавил министр. - Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступало и защищало цвета клуба, что будет дальнейшей основной успешного выступления национальной сборной. Иначе, если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду".

Также Матыцин затронул вопрос квалификации российских футбольных тренеров.

"Должна быть соревновательность, конкуренция, ответственность за результат и клубов, и сборной, - отметил он. - Должен быть максимальный профессионализм. Надо уделять большое внимание подготовке кадров, воспитанию тренеров. Мы видим, что очень много иностранных тренеров работают в клубах. Хорошо или плохо - нельзя сказать однозначно, наверное, это мировая практика. Но тогда речь идет о квалификации наших отечественных тренеров, почему они не являются ведущими? Много вопросов, надо это в комплексе рассматривать".