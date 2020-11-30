Мексиканский нападающий клуба "Вулверхэмптон" Рауль Хименес получил травму головы и потерял сознание в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" на стадионе "Эмирейтс". Футболисту была оказана помощь на поле, но в себя он пришел лишь в больнице. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Хименес и бразильский защитник "Арсенала" Давид Луис столкнулись лбами в борьбе за верховой мяч после подачи углового на 5-й минуте встречи. Оба получили травмы после чудовищного столкновения, но если бразилец, несмотря на обилие пролитой крови, продолжил игру с перебинтованной головой и был заменен лишь в перерыве, то Рауль потерял сознание и долго не приходил в себя.

Врачи прямо на поле боролись за жизнь игрока, использовав кислородную маску. Пострадавшему около 10 минут оказывали помощь, прежде чем погрузить в карету скорой помощи.

Jeez, this looks awful. Hope David Luiz and Raul Jimenez are both okay ???? pic.twitter.com/ya33oDDtGc— thomas (@FClMthomas) November 29, 2020

Хименес очнулся лишь в больнице и хорошо реагирует на лечение. Травма Рауля шокировала не только болельщиков, но и футболистов. Они молятся о его здоровье и желают скорейшего выздоровления.

"Хименес проходит обследование, он уже в сознании и разговаривает, он в надежных руках, - сообщил BBC главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Санту. - Это был страшный эпизод. Вы видите панику в глазах медицинского персонала и начинаете думать страшные вещи".

Матч завершился победой "Вулверхэмптона" со счетом 2:1. Хименесу 29 лет, он играет за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В текущем сезоне мексиканец провел десять матчей во всех турнирах, забив четыре мяча. Он - лучший бомбардир "волков".