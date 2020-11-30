Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что отказывается от участия в этапах Кубка мира как минимум до конца 2020 года. В понедельник норвежские СМИ опубликовали обращение Клебо, в котором тот заявил о пропуске ближайших стартов из-за пандемии коронавируса.

"Я считаю международные перемещения в это время совершенно неприемлемыми. Это предполагает контакт со многими людьми. Сюда входят самолеты, автобусы, аэропорты и многое другое. Для меня это будет совершенно неправильно. Я понимаю последствия своего решения", - цитирует Клебо NRK.

На прошлой неделе этапе Кубка мира в финской Руке Клебо выиграл гонку на 15 км классическим стилем и гонку преследования на 15 км, возглавив общий зачет.

Норвежец возобновит участие в Кубке мира не раньше многодневки "Тур де Ски", которая стартует 1 января. Таким образом, Клебо точно пропустит этапы в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря).

Source in Norwegian: https://t.co/N7HjjmcdVP— Fantasy Cross Country (@FantasyXC) November 30, 2020

"Я делаю ставку на чемпионат мира в Оберстдорфе, где хочу проявить себя как можно лучше. Это будет главная спортивная цель сезона. Теперь я буду тренироваться для достижения этой цели, а потом мы посмотрим, как сложится ситуация с COVID-19 ", - уточнил Клебо.

Перед началом Кубка мира 24-летний Клебо являлся главным конкурентом действующего обладателя Большого хрустального глобуса - россиянина Александра Большунова.