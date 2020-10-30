Судью на футбольном поле в Грозном избивал советник Рамзана Кадырова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг установил, что в избиении главного арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд "Ахмат" и "Спартак" (0:0) в Грозном непосредственное участие принимал советник по спорту главы Чечни Рамзана Кадырова Хайдар Алханов. Именно он бил рефери в пах, а затем угрожал здоровью и жизни Головко и его семье.

Однако наказан был сын Хайдара Алханова, так как бывший вице-президент "Ахмата" ныне не является сотрудником клуба и присутствовал на игре в качестве болельщика, что выводит его из-под юрисдикции КДК РФС.

"На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча. Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК", - заявил агентству "Р-Спорт" глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС в четверг вынес вердикт по делу об избиении главного арбитра Головко, обязав молодежную команду "Ахмата" за необеспечение безопасности на стадионе провести пять домашних матчей без зрителей и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Сотруднику службы безопасности взрослой команды "Ахмат" Сайд-Хусейну Алханову, сыну Хайдара Алханова, было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года. Из клуба его уже уволили.

Также РФС рекомендовала РПЛ обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания.

Напомним, что 23 октября сразу после окончания матча в Грозном судья Богдан Головко, который дебютировал в роли главного арбитра всего неделю назад, подвергся избиению прямо на футбольном поле. Трансляция матча на ютуб-канале "Ахмата" оборвалась через 19 секунд после финального свистка, когда некий человек направлялся через все поле к арбитру. Что именно происходило дальше, на видео не зафиксировано.

Главного арбитра матча молодёжного чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" избили.



На видео конфликт только начинается. К арбитру направляются люди. После чего Богдана Головко избили. pic.twitter.com/cz80GPcnla— Soccer365.ru (@soccer365ru) October 23, 2020

"После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы", - цитирует протокол матча газета "Спорт-Экспресс".

В пресс-службе Российской Премьер-лиги по горячим следам заявили, что на арбитра напал представитель "Ахмата" и пообещали провести тщательное разбирательство, наказав виновных. Клуб в ответном заявлении назвал произошедшее "попыткой воздействия на судью" со стороны болельщика и принес извинения Головко, пообещав провести внутреннее расследование.

Позднее Хайдар Алханов заявил в интервью "СЭ", что никакого избиения вообще не было.