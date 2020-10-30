EUROLEAGUE BASKETBALL / Youtube.com Баскетболисты московского ЦСКА обыграли испанскую "Валенсию" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги

EUROLEAGUE BASKETBALL / Youtube.com

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли испанскую "Валенсию" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 3 125 зрителей завершилась со счетом 84:75 (17:16, 27:19, 18:23, 22:17) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 17 очков. У "Валенсии" выделялся Никола Калинича (15).

ЦСКА одержал третью победу в шести матчах, прервав двухматчевую серию поражений в Евролиге, и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

"Мы контролировали большую часть матча. Сегодня у нас пять игроков отметились двузначными цифрами, и это наш баскетбол, та игра, которую мы хотим показывать. Впереди у нас много работы, прежде всего, над восстановлением формы болевших коронавирусом игроков, для них сейчас идет своего рода предсезонка. Но если команда будет сохранять тот же настрой, я уверен в нашем будущем", - отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Highlights...@cskabasket bounces back to take the home W! pic.twitter.com/8KGA8WM9aO— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2020

В следующем туре на 6 ноября у ЦСКА запланирован гостевой матч против греческого "Панатинаикоса", однако команда из Афин ушла на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом, из-за чего недавно была отменена встреча шестого тура с питерским "Зенитом".