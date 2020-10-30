Результативный удар защитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха по воротам московского "Локомотива" (2:1) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Киммих стал автором победного мяча в игре 2-го тура группового этапа еврокубка, поразив ворота железнодорожников на 79-й минуте.

На победу в этой номинации также претендовали голы нападающего "Ференцвароша" Токмака Нгуена, форварда "Боруссии" Маркуса Тюрама и нападающего "Аталанты" Дувана Сапаты.

Победитель был определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футболистом недели в Лиге чемпионов стал нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, забивший три мяча в домашнем матче против "РБ Лейпциг". На это звание также претендовали Жоау Феликс ("Атлетико"), Дуван Сапата ("Аталанта") и Мойзе Кин (ПСЖ).

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов от России на групповой стадии выступают три команды. К сожалению, все они проиграли во втором туре и забили всего один мяч на троих, а пропустили в общей сложности восемь.

"Локомотив" дома уступил "Баварии" (1:2), "Краснодар" на своем поле - "Челси" (0:4), "Зенит" в гостях - дортмундской "Боруссии" (0:2).