AmmanJack / wikimedia.org Испанский полузащитник кипрской "Омонии" Жорди Гомес, поразивший ворота нидерландского "ПСВ Эйндховен" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, стал автором самого дальнего забитого мяча в истории турнира

AmmanJack / wikimedia.org

Испанский полузащитник кипрской "Омонии" Жорди Гомес, поразивший ворота нидерландского "ПСВ Эйндховен" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, стал автором самого дальнего забитого мяча в истории турнира. Предыдущий рекорд продержался одну неделю.

На 29-й минуте встречи Гомесу удалось открыть счет в матче ударом со своей половины поля.

35-летний уроженец Каталонии и воспитанник юношеской школы "Барселоны" Жорди Гомес дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году в составе испанского "Эспаньола", после чего успел поиграть в чемпионатах Англии и Болгарии. В кипрской "Омонии" он выступает с 2018 года.

А вот и саааааааааааааамый дальний гол недели ☄



Игрок "Омонии" Хорди Гомес запульнул по воротам "ПСВ" со своей половины. И вратарь точно не был готов ????https://t.co/bZwy0yDYm1 pic.twitter.com/5fXDLbN1sQ— Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2020

По расчетам британской компании спортивной аналитики Opta Sports, хавбек находился на расстояния 56 метров от ворот соперника, когда наносил этот удар.

56 - The goal scored by Jordi Gómez for Omonia Nicosia against PSV was from a distance of 56 metres, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League, beating last week's record by Kemar Roofe (@RangersFC) Madness. pic.twitter.com/ga04xOn3qT— OptaJohan (@OptaJohan) October 29, 2020

Предыдущий рекорд Лиги Европы по дальности результативного удара был установлен на прошлой неделе нападающим шотландского "Рейнджерс" Кемаром Руфом в матче 1-го тура группового этапа с бельгийским "Стандардом" (2:0). Ему удалось поразить ворота с расстояния 50 метров.

Также во втором туре был установлен еще один, на этот раз "вечный" рекорд Лиги Европы. Футболистам ирландского "Дандолка" в гостевом матче против лондонского "Арсенала" (0:3) впервые в истории турнира удалось за всю игру ни разу не нарушить правила.

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB— OptaJoe (@OptaJoe) October 29, 2020

Достижение действующих чемпионов Ирландии теперь можно будет лишь повторить, но не улучшить.