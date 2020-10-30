Испанский полузащитник кипрской "Омонии" Жорди Гомес, поразивший ворота нидерландского "ПСВ Эйндховен" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, стал автором самого дальнего забитого мяча в истории турнира
 
Испанский полузащитник кипрской "Омонии" Жорди Гомес, поразивший ворота нидерландского "ПСВ Эйндховен" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, стал автором самого дальнего забитого мяча в истории турнира
AmmanJack / wikimedia.org

Испанский полузащитник кипрской "Омонии" Жорди Гомес, поразивший ворота нидерландского "ПСВ Эйндховен" (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы, стал автором самого дальнего забитого мяча в истории турнира. Предыдущий рекорд продержался одну неделю.

На 29-й минуте встречи Гомесу удалось открыть счет в матче ударом со своей половины поля.

35-летний уроженец Каталонии и воспитанник юношеской школы "Барселоны" Жорди Гомес дебютировал на профессиональном уровне в 2008 году в составе испанского "Эспаньола", после чего успел поиграть в чемпионатах Англии и Болгарии. В кипрской "Омонии" он выступает с 2018 года.

По расчетам британской компании спортивной аналитики Opta Sports, хавбек находился на расстояния 56 метров от ворот соперника, когда наносил этот удар.

Предыдущий рекорд Лиги Европы по дальности результативного удара был установлен на прошлой неделе нападающим шотландского "Рейнджерс" Кемаром Руфом в матче 1-го тура группового этапа с бельгийским "Стандардом" (2:0). Ему удалось поразить ворота с расстояния 50 метров.

Также во втором туре был установлен еще один, на этот раз "вечный" рекорд Лиги Европы. Футболистам ирландского "Дандолка" в гостевом матче против лондонского "Арсенала" (0:3) впервые в истории турнира удалось за всю игру ни разу не нарушить правила.

Достижение действующих чемпионов Ирландии теперь можно будет лишь повторить, но не улучшить.