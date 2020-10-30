Федеральный суд Швейцарии оправдал президента французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и главу медиахолдинга beIN Media Group Нассера аль-Хелаифи по делу о даче взятки бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.

Сам Вальке приговорен к 120 дням лишения свободы условно, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере 500 тысяч евро, который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того, как аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого чиновник получил от бизнесмена право 18-месячного пользования виллой без необходимости платить арендную плату, которая могла доходить до 1,8 млн евро.

Нассер аль-Хелаифи в 2020 году возглавил рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола, составленный авторитетным спортивным изданием France Football, ежегодно вручающим "Золотой мяч". Бизнесмен также занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре, возглавляет Федерацию тенниса Катара и занимает пост вице-президента Федерации тенниса Азии.

Помимо взятки Вальке, катарца подозревали в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности.

Le patron de beIN Media et du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été acquitté aujourd'hui par la justice suisse dans une affaire de droits TV, tandis que l'ex-N.2 de la Fifa Jérôme Valcke échappe à la prison et écope de 120 jours-amende avec sursis pour une accusation secondaire #AFP pic.twitter.com/5xukSlBnX2— Agence France-Presse (@afpfr) October 30, 2020

В феврале 2016 года Жером Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, был отстранен от футбольной деятельности комитетом по этике сроком на 12 лет. Месяцем ранее чиновник, конструктивно работавший с Россией, был уволен с поста генерального секретаря организации.

В должности вице-президента ФИФА Вальке инспектировал деятельность оргкомитета ЧМ-2018 на ранних этапах, и отказался отлучать РФ от футбола по просьбе сенаторов США.

Вальке также проходил соучастником по делу о коррупции в связи с получением ЮАР прав на проведение чемпионата мира 2010 года и обвинялся в перепродаже с наценкой билетов на игры ЧМ-2014 на сумму 2 млн евро.