Pixabay.com Футболисты ЦСКА завершили вничью второй матч подряд в Лиге Европы

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Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с загребским "Динамо" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча группы К на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 0:0.

Подопечные Виктора Гончаренко завершили вничью второй матч подряд на групповом этапе еврокубка. Большую часть встречи с чемпионом Хорватии москвичи провели в атаках, использовав все пять замен, но "Динамо" отстояло изначальный паритет.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию до пяти игр во всех турнирах - три победы, две ничьих, однако не может победить дома в шести еврокубковых матчах подряд.

"Сложно в чем-то упрекнуть команду, мы играли довольно качественно. Хорошо смотрелись в атаке, как и предыдущих матчах. Где-то не хватило последнего паса, где-то торопились с ударом, поэтому не смогли дожать соперника. Хотя мы были сегодня лучше и ближе к победе", - отметил наставник армейцев.

В параллельном матче группы K австрийский "Вольфсберг" переиграл нидерландский "Фейенорд" со счетом 4:1. У победителей хет-триком отметился Михаэль Линдль.

После двух туров ЦСКА набрал два очка и занимает второе место в турнирной таблице , опережая "Динамо" по дополнительным показателям. Обе команды во втором туре подряд сыграли вничью. Лидирует в квартете "Вольфсберг" с четырьмя баллами, а на последнем месте находится "Фейенорд" (1).

Во третьем туре 5 ноября ЦСКА, являющийся единственным представителем России на этом турнире, сыграет в гостях с "Фейенордом". Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли преодолеть квалификационную стадию второго по значимости еврокубка.

Армейцы принимают участие в групповой стадии Лиги Европы УЕФА второй год подряд. В прошлом сезоне команда Гончаренко с пятью очками заняла последнее место в группе.