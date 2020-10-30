European Parliament / flickr.com Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ислама

European Parliament / flickr.com

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подверг жесткой критике позицию президента Франции Эммануэля Макрона в отношении ислама.

В социальной сети Instargam Хабиб опубликовал религиозный пост с угрозами в адрес Макрона и картинку, изображающую след от ботинка на лице французского президента.

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите", - пообещал Нурмагомедов.

После обезглавливания в пригороде Парижа французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства. Президент Франции также заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста на Ближнем Востоке.

"Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, же"н и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными", - добавил боец.

К посту Нурмагомедов добавил цитату из Корана, в которой говорится о наказании для тех, которые причиняют обиду Аллаху. Текст процитирован на арабском языке.