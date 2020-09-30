romantiche / DepositPhotos Сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, где, помимо Вилухиной, Романовой и Зайцевой, также выступала Екатерина Шумилова. Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке

romantiche / DepositPhotos

Прославленные российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратиться с уголовными жалобами в швейцарскую прокуратуру по поводу предъявленных им обвинений в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело.

В сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал Вилухину и Романову, однако лишь частично удовлетворил апелляцию Зайцевой, признав ее виновной в подмене мочи и применении запрещенного вещества.

Финансовую сторону вопроса в делах спортсменок взял на себя бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) миллиардер Михаил Прохоров. По словам Вилухиной, им были выделены "сумасшедшие деньги".

Обвинения в адрес россиянок основывались на показаниях бежавшего за океан бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Адвокат спортсменок Алексей Панич построил защиту на сомнительных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу, объявив их поддельными.

В ответ суду было представлено нотариально заверенное заявление Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, предъявленных в ходе разбирательства. Подписи были признаны подлинными - они принадлежат информатору, но выполнены способом копирования.

"CAS проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу. Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам. Надеемся, что проверка органов швейцарского правосудия не будет формальной и поможет наконец установить, кто ставил подписи за Родченкова и кто пытается очернить наших биатлонисток", - цитирует Панича ТАСС.

Адвокат также подтвердил, что российская сторона возобновляет гражданское дело в Верховном суде Нью-Йорка о клевете со стороны Родченкова в интервью New York Times в 2017 году.