В Белоруссии за участие в митингах задержали известную баскетболистку Елену Левченко

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко задержана в аэропорту Минска и доставлена в милицию в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях оппозиции, которые проходят в республике после президентских выборов.

Как сообщает местное издание "Наша нива", баскетболистку задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и отвезли в Ленинское РУВД. Ее телефон в настоящее время выключен, однако спортсменка успела позвонить своему адвокату и сообщить о случившемся.

Как сообщила РИА "Новости" в среду официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич, Левченко задержана в рамках административного процесса, при этом не уточнила конкретно, что ей вменяют в вину.

Ранее Елена активно высказывалась против насилия в стране и выступала за проведения повторных выборов, она также входит в свободное объединение спортсменов Белоруссии, подписала открытое письмо к властям и силовикам и регулярно ходила на воскресные марши.

Левченко - обладательница бронзовой награды чемпионата Европы и финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA). В настоящее время выступает за китайский клуб "Сычуань Уэльс".