si.robi /wikimedia.org Андрей Рублев одержал сверхволевую победу на старте Roland Garros

si.robi /wikimedia.org

Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни в предместьях Парижа. В стартовом матче грунтового турнира Большого шлема он одержал сверхволевую победу над американцем Сэмом Куэрри.

22-летний Рублев, посеянный под 13-м номером, проиграл сопернику два первых сета и в третьей партии уступал 2:5, но затем сумел переломить ход неудачно складывающегося поединка - 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3. Матч продолжался 3 часа 17 минут.

Андрей впервые в карьере смог выиграть матч в основной сетке Roland Garros и впервые в карьере смог отыграться с 0:2 по сетам. Его следующим соперником станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Ранее в первом круге турнира в Париже проиграл четвертый сеяный Даниил Медведев, а 15-й номер посева Карен Хачанов на старте в трех сетах переиграл поляка Камила Майхржака и в следующем круге встретится с представителем Чехии Иржи Веселы.

У женщин в следующий раунд пробились россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, Виталия Дьяченко и Людмила Самсонова выбыли.