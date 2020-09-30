Pixabay.com Итальянские врачи требуют вновь остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

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Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа считает, что необходимо немедленно приостановить проведение чемпионата страны по футболу из-за риска распространения коронавирусной инфекции среди игроков после вспышки COVID-19 в футбольном клубе "Дженоа".

28 сентября "Дженоа" объявил о выявлении 14 зараженных игроков и членов персонала. Ранее также сообщалось об отдельных случаях в других клубах. В частности, инфекцию подхватил звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович.

"Протокол, который мы подписали в отношении Серии А, указывает однозначно, что первенство необходимо приостановить. Когда выявляется большое число инфицированных, чемпионат должен быть прерван. Во-первых, футболисты не могут играть, во-вторых, есть риск заразить других", - цитирует ТАСС заявление Дзампы в эфире радиостанции Radio Capital.

Radio Capital Campionato serie A, la sottosegretaria alla Salute Zampa: "Va sospeso per i contagi" https://t.co/ZY2WJHxsl2— Luciano Blancato (@thexeon81) September 30, 2020

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая.

Новый сезон начался 19 сентября, матчи третьего тура запланированы на 2-4 октября. Власти Италии склоняются к тому, чтобы пока не открывать стадионы для болельщиков даже на четверть вместимости. Пока на спортивных событиях допускается присутствие до тысячи зрителей при соблюдении всех необходимых мер предосторожности.