Мирча Луческу вывел киевское "Динамо" в групповой раунд Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" крупно переиграло бельгийский "Гент" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и пробилось в основную стадию главного футбольного еврокубка.

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо". В ответной игре, прошедшей во вторник в Киеве при пустых трибунах, клуб под руководством Мирчи Луческу отпраздновал победу 3:0.

Забитыми мячами отметились Виталий Буяльский (9'), Карлос Де Пена (36') с пенальти и Жерсон Родригес (49') с пенальти.

Последний раз киевская команда играла в групповом этапе турнира в сезоне-2016/2017, когда квалифицировалась туда напрямую как чемпион Украины. А через квалификацию Лиги чемпионов киевлян последний раз успешно проводил Юрий Семин в сезоне-2012/2013.

Dynamo Kyiv advance to the #UCL group stage from qualifying for the 1st time since 2012/13 ????



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Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 1 октября. Украину в турнире будут представлять "Шахтер" и "Динамо".

В среду в Салониках ответный матч в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов проведет российский "Краснодар", победивший в первой встрече греческий ПАОК. Прямые путевки в основной турнир по итогам национального чемпионата завоевали "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва).