АГН Москва / Сергей Киселев В России пока не планируют ставить на паузу футбольный чемпионат из-за коронавируса

АГН Москва / Сергей Киселев

Российский футбольный союз пока не рассматривает вопрос о том, чтобы взять паузу в чемпионате страны в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил глава РФС Александр Дюков.

"Мы отслеживаем, что происходит и готовимся к различным сценариям развития событий. На данный момент исходим из того, что касается этой части сезона, до нового года, РПЛ сможет провести все запланированные матчи", - цитирует Дюкова "Интерфакс".

"Мы не видим серьезных предпосылок, чтобы рассматривать вопросы о приостановке чемпионате, - отметил он. - Что касается присутствия зрителей на стадионах, на данный момент мы не видим необходимости в ведении ограничений".

Весной нынешнего года предыдущий чемпионат из-за пандемии коронавируса был приостановлен, турнир возобновили в июле. Чемпионат России-2019/20 финишировал 22 июля, победителем турнира стал петербургский "Зенит".

Новый сезон изначально планировалось проведение матчей без зрителей, затем разрешили присутствие болельщиков в количестве 10 процентов от вместимости стадиона, а позднее - присутствие фанатов гостевой команды.