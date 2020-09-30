РФС объявил Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона, а "Зенит" - лучшей командой

Исполком Российского футбольного союза (РФС) подвел итоги сезона-2019/2020, утвердив список 33 лучших игроков и победителей в различных номинациях.

Лучшим игроком сезона назван 32-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба. За отчетный период форвард национальной команды провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач, поделив звание лучшего бомбардира с иранцем Сердаром Азмуном.

На счету Дзюбы два гола в шести матчах Лиги чемпионов. Также форвард дважды отличился взятием ворот в двух матчах Кубка России и сделал результативную передачу в матче за Суперкубок страны.

Лучшим тренером минувшей кампании объявлен Сергей Семак, а его "Зенит" - лучшей командой. Напомним, что петербуржцы выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

В список 33 лучших игроков Премьер-лиги вошли десять футболистов "Зенита", а также представители московского "Спартака" (5), "Краснодара", московского "Локомотива" (по 4), ЦСКА, "Ростова" (по 3), московского "Динамо", грозненского "Ахмата", тульского "Арсенала" и екатеринбургского "Урала" (по 1).

⚡️ Исполком РФС утвердил 33 лучших футболиста сезона-2019/20. pic.twitter.com/zqDCQJTWNK— РФС (@rfsruofficial) September 30, 2020

"Надеждой" сезона - лучшим молодым игроком до 21 года - назвали голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, а награду за вклад в развитие футбола получил знаменитый советский футболист Виктор Понедельник.