Испанский теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с "Ролан Гаррос" из-за положительного теста на коронавирус, заявил о готовности подать в суд на организаторов турнира.

После своего снятия с соревнований испанец ещё дважды прошёл тесты на коронавирус, и результаты обоих оказались отрицательными.

"Хочу ли я подать в суд на "Ролан Гаррос"? Да, конечно. Никто не может поверить, что на турнире такого уровня может произойти подобное. И дело не в деньгах. Это вопрос ущерба, который был нанесён моей репутации и профессионализму", - цитирует "Чемпионат" заявление Вердаско в интервью изданию Cadena Ser.

"Не знаю, буду ли вообще играть ещё в этом году, потому что просто пропадает желание. Организаторы "Ролан Гаррос" делают всё в своих интересах, не проявляя никакого уважения. Права игроков для них ничего не значат. На следующий день после моего снятия с турнира они поменяли правила и разрешили делать второй тест. Это стало последней каплей", - добавил исапнец.