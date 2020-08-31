В Белоруссии в воскресенье прошли очередные акции протеста недовольных переизбранием бессменного президента страны Александра Лукашенко. В Минске ко Дворцу Независимости, помимо прочих, вышли профессиональные атлеты и тренеры.

Они держали плакат "Спортсмены с народом" и кричали "Мы играем честно" и "Народ победил".

По данным белорусского филиала портала Tribuna.com, среди участвующих в демонстрации были замечены вице-чемпионка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, волейболисты Николай Шкляр и Артур Удрис, а также главный тренер гандбольного "Витязя" Константин Яковлев. Об этом написал.

Позднее в столице задержали двух футболистов клуба "Крумкачы" Сергея Козеку и Павла Рассолько. По сообщению местного "Радио Свобода" игроки возвращались с тренировки, встретили отряд ОМОНа и стали жертвами избиения силовиков. Козеку и Рассолько отправили в Ленинское РУВД и обвинили в нападении на милицию.

Ранее белорусские спортсмены и работники спортивной отрасли написали открытое письмо президенту страны Александру Лукашенко, в котором пригрозили отказаться от выступлений за национальную сборную, если не будет выполнен ряд их требований.

В письме, которое подписали 110 человек, спортсмены категорически осуждают многочисленные факты фальсификации результатов и давления на избирательные комиссии в ходе прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются уже четвертую неделю. Жители республики не согласны с итогами президентских выборов 9 августа, по которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил больше 80% и переизбрался на шестой срок.