Борзыкин / YouTube Бывший судья российской Премьер-лиги Игорь Федотов решил громко заявить о себе и вызвал на бой по правилам смешанных единоборств экс-капитана сборной России Романа Широкова

Борзыкин / YouTube

Бывший судья российской Премьер-лиги Игорь Федотов решил громко заявить о себе и вызвал на бой по правилам смешанных единоборств экс-капитана сборной России Романа Широкова. Таким образом Федотов заступился за своего коллегу - арбитра Никиту Данченкова, которого Широков избил ногами на матче любительского турнира.

"Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я - бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами - с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей", - заявил Федотов на ютуб-канале "Борзыкин".

"Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов", - добавил он.

Напомним, что пострадавший от ноги Широкова арбитр снял побои и подал заявление в полицию, а его адвокат потребовал квалифицировать действия футболиста как покушение на убийство. По заявленным статьям УК РФ ранее не судимому Широкову может грозить до 10 лет лишения свободы.

Широков завершил карьеру футболиста летом 2016 года. Он известен по выступлениям за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную страны и стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года. В 2012 и 2013 годах признавался лучшим футболистом России. Ранее в этом году хорватские СМИ объявили его величайшим пьяницей современного футбола.