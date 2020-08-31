Московский футбольный клуб "Динамо" встретится с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Так решила жеребьевка, прошедшая в понедельник в швейцарском Ньоне.
Встреча пройдет 17 сентября в Тбилиси.
"Краснодар" встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары третьего квалификационного раунда между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой".
Встреча ПАОКа и "Бенфики" пройдет в греческом городе Салоники. Все игры третьего отборочного раунда состоятся 15 или 16 сентября в формате одного матча. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.
Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого намечена на 1 сентября, а проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы УЕФА.
Напомним, что "Динамо" по итогам прошлого сезона заняло шестое место в Российской Премьер-лиге, но победа в Кубке России петербургского "Зенита", который ранее гарантировал себе место в Лиге чемпионов, позволила бело-голубым принять участие во втором отборочном раунде Лиги Европы.
???? "Динамо" (Москва), "Милан", "Тоттенхэм" и другие...
???? Трансляция жеребьевки 2-го отборочного раунда #ЛигаЕвропы ???? https://t.co/R4pS4ogUJo pic.twitter.com/Jma1mU3woo— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 31, 2020
"Краснодар" стал третьим в сезоне 2019/20 и в квалификации Лиги чемпионов идет пути представителей лиг.
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Жеребьевка 3-го отборочного раунда #ЛигаЧемпионов ????
Матчи пройдут 15 и 16 сентября ????️ pic.twitter.com/BFm9xIboPu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 31, 2020