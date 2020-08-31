АГН Москва / Игорь Иванко Московский футбольный клуб "Динамо" встретится с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы

АГН Москва / Игорь Иванко

Московский футбольный клуб "Динамо" встретится с грузинским "Локомотивом" (Тбилиси) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Так решила жеребьевка, прошедшая в понедельник в швейцарском Ньоне.

Встреча пройдет 17 сентября в Тбилиси.

"Краснодар" встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары третьего квалификационного раунда между греческим ПАОКом и португальской "Бенфикой".

Встреча ПАОКа и "Бенфики" пройдет в греческом городе Салоники. Все игры третьего отборочного раунда состоятся 15 или 16 сентября в формате одного матча. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого намечена на 1 сентября, а проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Напомним, что "Динамо" по итогам прошлого сезона заняло шестое место в Российской Премьер-лиге, но победа в Кубке России петербургского "Зенита", который ранее гарантировал себе место в Лиге чемпионов, позволила бело-голубым принять участие во втором отборочном раунде Лиги Европы.

"Краснодар" стал третьим в сезоне 2019/20 и в квалификации Лиги чемпионов идет пути представителей лиг.