logoff / DepositPhotos РФ и Индия разделили победу в шахматной олимпиаде из-за отключения интернета

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Индия и Россия были объявлены совместными победителями первой Всемирной шахматной олимпиады ФИДЕ после того, как двух индийских игроков в финале отключили от интернета.

Первый раунд финала закончился вничью - 3:3, а во втором раунде также сохранялся ничейный счет до того, как Нихал Сарин и Дивья Дешмук потеряли связь с сервером и у них закончилось время. Первоначально победа была отдана России, но Индия подала апелляцию на результат финала в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Окончательное решение поделить победу между финалистами после часа раздумий принял президент ФИДЕ Аркадий Дворкович из-за отсутствия единогласного решения апелляционного комитета организации.

"На онлайн-шахматную олимпиаду повлияло глобальное отключение интернета, которое серьезно повлияло на несколько стран, включая Индию. Два индийских игрока пострадали и потеряли связь, когда исход матча еще не был ясен", - цитирует Дворковича портал Insidethegames.biz.

На олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей. Контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход. В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала.

Сборная России заняла первое место в своей группе, в четвертьфинале победила Венгрию, в полуфинале - команду США.

В составе сборной РФ, капитаном которой являлся Александр Мотылев, выступали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Идея проведения соревнований сборных в онлайн-режиме родилась из-за пандемии коронавируса. Изначально ФИДЕ планировала провести шахматную олимпиаду в обычном формате в России в 2021 году.