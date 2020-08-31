Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Болельщики санкт-петербургского "Зенита" пострадали во время посещения московского кафе после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Болельщики санкт-петербургского "Зенита" пострадали во время посещения московского кафе после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива".

Как сообщает телеграм-канал Baza, более десятка человек ворвались в заведение на улице Халтуринской и напали на болельщиков сине-бело-голубых, при этом били целенаправленно фанатов питерской команды - парня с девушкой и мужчину с ребенком в кафе трогать не стали.

Никто из пострадавших, кроме владельца заведения, в полицию не обратился. Фанаты "Зенита" покинули кафе, не дожидаясь врачей и полицейских, отметив, что никакого вреда им не причинили.

На болельщиков "Зенита" напали в московской хинкальной.



Источник: телеграм-канал Baza pic.twitter.com/SezqR2iVen— Зеленый свитер (@optaluna) August 31, 2020

По информации источника, нападавшими могли быть фанаты "Локомотива", так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне.

Матч завершился со счётом 0:0. По ходу игры болельщики обеих команд устроили драку, которую пресекли сотрудники ОМОНа.

"Зенит", набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, а "Локомотив" с семью баллами идет на 7-м месте.