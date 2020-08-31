Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси в категоричной форме отказался принимать участие в тренировках с командой и известил руководство каталонцев о том, что более не считает себя игроком сине-гранатовых, сообщает местная газета Marca.

По информации источника, ключевой игрок 31 августа пропустил первую тренировку и не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. Аргентинец также проигнорировал прохождение предсезонных тестов.

Ранее появилась информация, что 33-летний Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает летом 2021 года. Клуб в свою очередь надеется, что Лионель изменит решение и присоединится к партнерам.

Его контракт нельзя разорвать, не выплатив гигантские отступные в размере 700 млн евро. Форвард не успел воспользоваться опцией, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

???? Messi no acudirá a la sesión de entrenamiento de hoy con el Barça, lo que concurrirá en falta grave y el club podría quitarle hasta parte de su sueldo... aunque el mantiene que ya no tiene vinculación alguna al club... https://t.co/rgNplDAnna— MARCA (@marca) August 31, 2020

За пропуск тренировок футболисту грозит возрастающий штраф, но клуб пока не рассматривал вопрос санкций. При этом Лео не считает, что его действия заслуживают наказания, поскольку сейчас свободен от любых обязательств перед "Барселоной".

Напомним, что главным претендентом в борьбе за аргентинского игрока считается английский "Манчестер Сити".