В сборную России по футболу, готовящейся в Новогорске к сентябрьским матчам Лиги наций, были вызваны еще два игрока. Это форвард московского "Спартака" Александр Соболев и хавбек столичного "Динамо" Даниил Фомин.

Ранее травмировался нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко, который был вызван в сборную изначально. Также из-за травмы в расположение команды не прибудет полузащитник "Монако" Александр Головин.

Первый матч в 2020 году против сборной Сербии в рамках группового турнира Лиги наций россияне проведут в Москве 3 сентября, встреча с командой Венгрии пройдет в Будапеште 6 сентября.

В начале недели главный тренер сборной Станислав Черчесов отмечал, что между Соболевым и капитаном национальной команды - форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой - существует неразрешенный конфликт и, как следствие, личная неприязнь. Поэтому двери в команду для него закрыты. Нападающий "Спартака" по требованию наставника созвонился с игроком петербургского клуба и урегулировал этот вопрос.

⚡Соболев и Фомин вызваны в сборную России pic.twitter.com/UPvg1ClriP— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

Сам Соболев заявил, что вызов в сборную России стал для него приятной неожиданностью. Нападающий был приглашен в национальную команду во второй раз. Пока он не сыграл за сборную ни одного матча. В текущем сезоне за "Спартак" Соболев провел шесть матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.

"Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал, было неожиданно, очень рад", - приводит комментарий футболиста пресс-служба сборной.