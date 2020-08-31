bloodua / DepositPhotos Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесена из-за пандемии коронавируса

bloodua / DepositPhotos

Зимняя Универсиада, которая должна была пройти с 21 по 31 января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU).

Новые даты Универсиады будут обсуждаться в течение следующих двух месяцев.

Отмечается, что одним из решающих факторов переноса стала невозможность сборных многих стран прибыть в Швейцарию, включая делегации России, США и Китая.

Due to the global COVID-19 pandemic, the Lucerne 2021 Winter Universiade has been postponed, will not take place in January 2021.

A potential later date will be discussed over the next two months. More details: https://t.co/DYRdbfrhf6 pic.twitter.com/EwQNvbPm4i— FISU (@FISU) August 31, 2020

"Зимняя универсиада - это всемирное спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей, - цитирует ТАСС президента FISU, министра спорта РФ Олега Матыцина. - Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственно правильное решение в текущей ситуации".

FISU President Oleg Matytsin on the Lucerne 2021 postponement. pic.twitter.com/kkpeqer2Sz— FISU (@FISU) August 31, 2020

Зимняя Универсиада считается вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады. На Универсиаде в Люцерне в 10 представленных дисциплинах должны были выступить около 2,5 тысяч студентов из 50 стран, которые представляют более чем 540 учебных заведений.