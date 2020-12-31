Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Европы в 2020 году

Анна Нэсси / wikimedia.org

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром среди всех представителей пяти сильнейших футбольных лиг Европы в 2020 году - Англии, Франции, Испании, Италии и Германии.

В уходящем календарном году в итальянской Серии А Роналду удалось забить 33 мяча и на один гол опередить форварда "Баварии" Роберта Левандовского, в активе которого 32 пораженные цели в германской Бундеслиге.

"Я все еще хорошо себя чувствую. Надеюсь отыграть еще много-много сезонов. Кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас я в порядке. Вижу яркое будущее впереди и я этому рад", - приводит слова 35-летнего Криштиану Daily Mail .

Третье место в рейтинге бомбардиров занял конкурент Криштиану по чемпионату Италии - нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле, забивший 28 голов.

В пятерку лучших также попали Мохамед Салах из английского "Ливерпуля" и Эрлинг Холанд из немецкой "Боруссии Дортмунд", остановившиеся на отметке в 23 забитых мяча.