Теннисистка Елена Веснина объявила о возобновлении теннисной карьеры в 34 года

Yann Caradec / wikipedia.org

34-летняя россиянка Елена Веснина объявила о возобновлении профессиональной теннисной карьеры после паузы в связи с рождением ребенка. В будущем году она планирует выступить на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Я возвращаюсь в тур. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет, так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году", - написала спортсменка в Instagram.

Последний официальный матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. Затем она взяла паузу в карьере в связи с беременностью и рождением ребенка.

В ноябре 2018 года у Елены родилась дочь Елизавета.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема, Итогового турнира WTA в парном разряде. Елена выиграла 22 турнира WTA и лишь один из них - в одиночном разряде. Она также дважды становилась обладательницей Кубка Федерации в составе сборной России.