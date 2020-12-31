Молодые российские хоккеисты обыграли шведов на чемпионате мира

Russia Hockey / youtube.com

Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, переиграла сверстников из Швеции в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне. Встреча группы В завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Афанасьев (07:28), Родион Амиров (19:14), Кирилл Кирсанов (49:46) и Марат Хуснутдинов (64:54). У шведов отличились Арвид Костмар (14:33), Александр Хольц (35:59), Ноэль Гунлер (59:00).

Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал для нее первым за 14 лет.

Подопечные Игоря Ларионова провели заключительный матч на групповом этапе, набрав 8 очков в четырех матчах, и обеспечили себе как минимум второе место в группе В. Окончательное положение команд определится 1 января, когда положенные матчи проведут все участники группы.

Прямо сейчас турнирная таблица МЧМ выглядит так, окончательное положение команд определится после завершения всех матчей группового этапа ????#россиявмоемсердце pic.twitter.com/VLh0s3OkRF — Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2020

Если Россия станет второй, то в четвертьфинале встретится со сборной Германии, если первой - сыграет со Словакией.