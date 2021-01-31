Субботний матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" перенесен на более поздний срок из-за беспорядков, которые организовали болельщики "Марселя"

Pixabay.com

Субботний матч 22-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Ренном" перенесен на более поздний срок из-за беспорядков, которые организовали болельщики "Марселя".

Фанаты, которых не устраивают последние результаты команды, сначала прошли по городу, а затем прорвались на территорию тренировочной базы. Нарушители порядка призывали уйти в отставку президента клуба Жака-Анри Эйро и взрывали петарды, одна из которых попала в защитника Альваро Гонсалеса, нанеся ему небольшое ранение спины.

- Две голевые передачи Головина помогли "Монако" одолеть "Марсель"



Во время штурма спортивного объекта фанатам удалось заполучить даже чемодан главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша. Налетчики сначала вскрыли чемодан, а затем выбросили имущество бывшего тренера "Зенита".

Вскоре полиция сообщила о 25 арестах, трех раненых полицейских и повреждении трех автомобилей спецслужб. Пресс-служба "Марселя" опубликовала на официальном сайте заявление по поводу нападения фанатов на базу команды.

"Клуб "Марсель" осуждает нападение, которое случилось в тренировочном центре Роберта-Луи Дрейфуса. Это недопустимо. Несколько сотен фанатов из числа ультрас, применяя насилие, ворвались на территорию центра, в том числе в здание, где была команда.

Несмотря на вмешательство полиции, нападение поставило под угрозу жизнь присутствовавших на объекте - игроков, сотрудников правоохранительных органов, охранников и персонала. Совершены кражи, повреждены автомобили. Было сожжено пять деревьев. Ущерб внутри зданий составил несколько сотен тысяч евро.

Эти безответственные и неприемлемые действия должны быть осуждены со всей строгостью. У "Марселя" есть все улики, которые были немедленно переданы следователям. В ближайшие несколько часов будут поданы заявления, чтобы защитить честь клуба в борьбе с этим варварством", - говорится в заявлении.

"Марсель" (20 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда не может победить на протяжении четырех матчей.