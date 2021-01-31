Хабиб Нурмагомедов

Пресс-служба Президента России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт, беседуя с журналистом TMZ , назвал российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент.

Отвечая на вопрос о величайшем бойце в истории, Дэйна Уайт сказал, что считает таковым американского полутяжа Джона Джонса, который провел на профессиональном ринге 28 боев (26 побед).

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Президент UFC также отметил, что в 2021 году ждет прорыва от шведского спортсмена Хамзата Чимаева, одержавшего победы во всех девяти поединках.

32-летний Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах (29 побед). 24 октября после титульного боя с американцем Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры, а вскоре купил баранов и отказался возвращаться в октагон менее чем за 100 млн долларов .