Хоккеисты "Вашингтона" на своем льду обыграли "Бостон" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в ворота гостей на 28-й секунде дополнительного времени забросил 35-летний нападающий Александр Овечкин.

После этого капитан "Вашингтона" вышел на седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ, теперь в его активе 708 шайб, по этому показателю он догнал Майка Гартнера, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Также Овечкин створил 24-й гол в овертайме, обновив рекорд НХЛ, который принадлежит ему.

"Гартнер - звезда и легенда "Вашингтона" и всей лиги, приятно с ним сравняться, но впереди еще долгий путь. Я не играл последние пять минут в третьем периоде, был свежим и использовал свой шанс", - сказал Александр после матча.

THINGS YOU LOVE TO SEE: pic.twitter.com/qZGDQeILVc — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча "Вашингтона" в НХЛ, так как нарушили протоколы лиги о COVID-19.

Орлов и Овечкин были допущены до матча с "Бостоном", Орлов участвовал в утренней тренировке, но в итоге не был включен тренерским штабом "Вашингтона" в состав на игру.